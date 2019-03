Sassuolo-Samp, 1-3 all'intervallo. Pioggia di emozioni al Mapei Stadium

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Primo tempo spettacolare al Mapei Stadium fra Sassuolo e Sampdoria, col risultato (1-3) che per il momento premia gli uomini di Giampaolo.

Parte fortissimo la Sampdoria che dopo 4' trova la prima occasione pericolosa, seppur fortunata. Angolo regalato da Duncan, battuta corta per Praet che lavora il pallone e mette in mezzo un tiro-cross insidioso che esce di pochissimo.

Due minuti dopo è Gabbiadini a farsi vedere, ma la sua conclusione centrale dal limite non crea problemi a Consigli. Sul ribaltamento di fronte contropiede Sassuolo guidato da Boga che serve di tacco Di Francesco: l'esterno neroverde taglia e conclude, ma Audero para senza affanni.

Al 15' ecco la svolta del match: Gregoire Defrel, schierato trequartista, ruba palla a centrocampo sfruttando un errore di Sensi e lancia Gabbiadini sulla destra. L'ex Southampton sventaglia dall'altra parte per Quagliarella che serve di testa ancora Defrel, bravo a calciare al volo di mancino e battere Consigli.

Il Sassuolo accusa il colpo e 2 minuti dopo Defrel potrebbe addirittura raddoppiare a tu per tu col portiere neroverde, bravissimo in uscita a chiudere lo specchio.

La gara scorre via fino al 36', quando i blucerchiati trovano la seconda rete col solito Fabio Quagliarella: il capitano blucerchiato riceve dopo un batti e ribatti a centrocampo, calcia a giro da fuori area e batte Consigli sul palo alla sua sinistra.

Il Sassuolo però non ci sta e sulla ripartenza dell'azione accorcia le distanze: Lirola affonda bene sulla destra e mette in mezzo. Jeremie Boga segue l'azione, prende il tempo a Bereszynski e batte Audero da pochi centimetri, portando il risultato sull'1-2.

Sorprese finite? Neanche per sogno. La Sampdoria porta il pallone a centrocampo, batte e si porta subito in avanti. Il pallone arriva a Defrel che scarica verso il limite dove arriva Karol Linetty: il polacco, anche grazie ad un velo di Quagliarella, ha tempo e spazio per prendere la mira, calciare e battere Consigli sulla sua destra.

Nonostante il risultato di 1-3 la Samp non si accontenta e 3 minuti dopo, con un'azione fotocopia alla precedente, Linetty potrebbe addirittura firmare il poker blucerchiato. Ma il tiro è debole e Consigli non ha problemi. E dopo un brutto fallo di Duncan a centrocampo, il primo tempo del Mapei Stadium finisce 1-3.