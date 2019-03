Sassuolo-Samp, De Zerbi conferma il tridente. Defrel trequartista

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Reduce da 3 soli punti nelle ultime 6 giornate di campionato e con la vittoria che manca dallo scorso 26 gennaio, il Sassuolo ospita la Sampdoria nell’anticipo delle 15 del sabato. I blucerchiati guidati da mister Giampaolo hanno ancora qualche speranza europea nonostante l’ultimo stop con l’Atalanta, ma per continuare a sognare servirà tornare subito al successo.

Mister De Zerbi punta ancora sul 3-4-3 con in difesa Ferrari in mezzo a Demiral e Peluso. Le corsie esterne saranno presidiate da Lirola e Di Francesco, nel mezzo Duncan e Sensi con la conferma del tridente Berardi, Djuricic e Boga.

Nel consueto 4-3-1-2 della Samp trova spazio Defrel alle spalle di Gabbiadini e Quagliarella. A centrocampo il trio Praet-Ekdal-Linetty, mentre dietro spazio a Colley-Andersen con Bereszynski e Murru sulle fasce.

Queste le formazioni ufficiali della sfida:

Sassuolo (3-4-3): Consigli; Demiral, Ferrari, Peluso; Lirola, Duncan, Sensi, Di Francesco; Berardi, Djuricic, Boga

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Andersen, Colley, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Defrel; Gabbiadini, Quagliarella