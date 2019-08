Sassuolo-Samp, i convocati di Di Francesco: c'è Depaoli, out Maroni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al termine dell’allenamento mattutino al “Gloriano Mugnaini” – al quale hanno assistito anche il presidente Massimo Ferrero e il direttore sportivo Carlo Osti -, Eusebio Di Francesco ha reso nota la lista dei 23 convocati per la trasferta di domani sera, domenica, in casa del Sassuolo. Prima chiamata per Fabio Depaoli, di rientro dalla squalifica scontata contro la Lazio. Indisponibile Gonzalo Maroni, che sta recuperando dall’infortunio patito contro il Crotone in Coppa Italia. Di seguito l’elenco completo.

Portieri: Audero, Avogadri, Falcone.

Difensori: Augello, Bereszynski, Chabot, Colley, Depaoli, Ferrari, Murillo, Murru.

Centrocampisti: Barreto, Ekdal, Jankto, Léris, Linetty, Thorsby, Vieira.

Attaccanti: Bonazzoli, Caprari, Gabbiadini, Quagliarella, Ramírez.