Sassuolo-Samp, i voti ai tecnici - De Zerbi cambia e vince, male Di Fra

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Mezzora di equilibrio, poi la furia Berardi si abbatte sulla Sampdoria e regala la prima vittoria stagionale a Roberto De Zerbi. Il Sassuolo domina anche grazie alle dormite difensive dei blucerchiati, che nella ripresa hanno quantomeno la forza di segnare la rete della bandiera con Fabio Quagliarella. Finisce 4-1 per i neroverdi: per Di Francesco è notte fonda, per fortuna arriva la sosta a schiarire le idee. Ma l'ex tecnico della Roma si aspetta qualche rinforzo last-minute.

ROBERTO DE ZERBI 7 - A Torino il Sassuolo si era svegliato un po' troppo tardi e anche stasera l'approccio morbido poteva costare caro. Per fortuna, in soccorso del tecnico è arrivato il suo capitano, che era mancato nella prima partita del campionato e che ha letteralmente devastato la difesa blucerchiata con una tripletta. Davanti gli automatismi sembrano già consolidati: nonostante la rinuncia al 4-3-3 per un più equilibrato 4-3-1-2, le occasioni fioccano e la squadra diverte. Una variazione inattesa, che però ha portato buoni frutti anche in fase difensiva: il Sassuolo è apparso compatto, equilibrato e ha sofferto solo nei primissimi minuti.

Le pagelle del Sassuolo

EUSEBIO DI FRANCESCO 4,5 - Il voto negativo è sicuramente da dividere con la società, che non ha messo a disposizione del tecnico gli interpreti giusti per il 4-3-3. La rosa è palesemente incompleta, ma alcune scelte lasciano perplessi, su tutte quella di lasciare Caprari e Linetty in panchina. Mentre il collega De Zerbi rinuncia al suo modulo preferito, l'ex tecnico della Roma si intestardisce e perde nettamente un'altra sfida. L'integralismo, nel calcio, spesso non paga. Adesso la speranza è che arrivi qualche regalo e che le prossime due settimane portino consiglio.