© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la sconfitta dell'esordio in campionato, Sassuolo e Sampdoria cercano il riscatto e si affrontano al Mapei Stadium nella sfida valida per il secondo turno di Serie A. Di Francesco schiera Leris, Jankto e Vieira dal primo minuto, mentre De Zerbi ritrova Berardi, che gioca in tandem con Caputo in avanti. Queste le scelte ufficiali.

SASSUOLO (4-3-1-2): Consigli; Müldür, Marlon, Ferrari, Peluso; Duncan, Obiang, Locatelli; Traorè; Berardi, Caputo

SAMPDORIA (4-3-3): Audero; Bereszynski, Murillo,Colley, Murru; Ekdal, Vieira, Jankto; Leris, Quagliarella, Ramirez.