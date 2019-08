© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Idea Defrel per il Sassuolo. L'attaccante della Roma potrebbe tornare in neroverde, come riportato da Sky Sport: nelle prossime ore ci potrebbe essere l'affondo decisivo. Nel frattempo anche la Sampdoria sta pensando di strappare il francese, i giallorossi valuteranno tutte le offerte.