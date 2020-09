Sassuolo, Schiappacasse 'in prova'. De Zerbi chiaro ma il muro sul mercato può crollare

La premiata gioielleria Sassuolo ha lucidato e messo in vetrina tutti i suoi talenti. L'intenzione non cambia, ed è quella di continuare a far brillare, in neroverde, i gioielli ma bisogna anche fare i conti con i conti, ovvero con i bilanci, con la realtà e con la volontà dei calciatori. Il Sassuolo non avrebbe bisogno di vendere dopo aver incassato oltre 40 milioni per Duncan, Sensi, Cassata più altre cessioni, ma non si può dire di no a delle grandi offerte. Non lo fanno le big, non possono farlo i neroverdi. Come detto, la volontà rimane quella di trattenere i migliori, ma la sensazione è che almeno uno di loro possa andare via. Ieri Carnevali, dopo tante dichiarazioni di netta chiusura, ha cambiato leggermente il tiro: "Se Locatelli rimane con noi avrà anche la possibilità di mettersi in mostra per l'Europeo. Tanti club stranieri si sono interessati a lui, non solo la Juventus. Vediamo, per fortuna abbiamo tanti ragazzi ambiti, devono esserci le giuste condizioni. Lo stesso vale per Boga".

De Zerbi è stato chiaro: "Bisogna essere consci del club che si allena. La politica del Sassuolo è quella: acquistare giovani, farli crescere e maturare, e anche venderli". Ieri, commentando il calendario (debutto con il Cagliari) ha poi aggiunto: "Quest’anno per valutare il calendario sarà basilare capire l’evoluzione del calciomercato in riferimento ai tempi ristretti prima dell’inizio del campionato. E’ sinceramente prematuro esprimere giudizi in questa fase che vede ancora le squadre in corso di allestimento. Diciamo che il nostro obiettivo è quello di limitare i cambiamenti nella rosa in modo da arrivare pronti e rodati alla prima giornata contro il Cagliari". Giusto così. Un conto è ripartire con Locatelli e Boga, che arrivano da due anni di lavoro con De Zerbi, un altro sarebbe ripartire da mister X e mister Y, appena arrivati.

A proposito di nuovi arrivi. Il Sassuolo sta per ufficializzare l'acquisto di Nicolas Schiappacasse. Giocatore di tecnica, velocità e fantasia, che ha fatto 320 gol nelle giovanili ma che in Europa si è un po' perso. L'Atletico Madrid aveva puntato su di lui ma lo ha venduto, dopo alcuni prestiti (3 presenze a Parma), al Sassuolo. I neroverdi lo acquisteranno a titolo definitivo per poco più di 1 milione (grossa percentuale sulla rivendita eventuale ai Colchoneros) ma il giocatore firmerà un insolito contratto di un anno più opzione. Schiappacasse avrà l'occasione di mettersi alla prova con De Zerbi, provando a conquistare i neroverdi, ma avrà anche poco tempo per farlo.