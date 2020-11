Sassuolo, Schiappacasse: "Positivo al primo giorno qui, ma è il passato. De Zerbi mi aiuterà"

vedi letture

Presentatosi oggi come nuovo arrivo in casa Sassuolo, Nicolas Schiappacasse ha parlato così della sua seconda avventura in Italia, iniziata non nel modo migliore: "A Parma ho debuttato contro il Napoli, era un buon momento per me. Poter giocare nella Serie A italiana è stata una grande opportunità, ma mi sono infortunato ancora una volta. Dopo aver giocato contro Napoli, Frosinone, Atalanta, un altro stop. L'Atletico Madrid? Mi stavano prestando ancora in una squadra di Serie B spagnola, ma per fortuna è arrivata la chiamata del Sassuolo, una squadra fortissima, con anti giocatori giovani e fin dai primi giorni che sono arrivato mi sono sentito in famiglia. L'impatto non è stato positivissimo, perché al primo giorno sono risultato positivo al Coronavirus... però appena tornato i compagni e il mister mi hanno fatto subito sentire accolto. De Zerbi? Ha una idea di calcio fenomenale, un'idea di gioco che aiuta gli attaccanti, per me è una opportunità importante, sono felice di essere qui".