Sassuolo, scossa e discesa: Iachini e la A, matrimonio complicato

© foto di Federico Gaetano

IL TREND Sassuolo per rialzarsi e per ripartire. Perché il record toccato a Palermo, ovvero di essere stato il primo allenatore di aver chiuso dall'inizio alla fine una stagione in A con Zamparini, sembrava ben più che un segnale. Col patron rosanero è poi finita malissimo, a Udine è invece culminata con l'esonero nell'ultima avventura prima di sbarcare in neroverde. In B ha vinto due campionati, nella massima serie invece non è ancora mai riuscito ad affermarsi a pieno anche se ha età e modo per rifarsi.

LA SITUAZIONE ATTUALE L'inizio è stato ben più che promettente, poi la stagione si è messa male e il cambio con Christian Bucchi ha portato effetti non pari a quelli sperati per il club di Giorgio Squinzi. Il Sassuolo, per la prima volta, rischia concretamente la Serie B e la panchina dell'allenatore di Ascoli Piceno ha subito diversi scossoni: la calma è tornata col successo preziosissimo di Udine ma Politano e compagni restano comunque a un preoccupante +3 dal terzultimo posto. Difficile adesso dire che resterà sulla panchina neroverde.

Contratto fino a: 2018

Stipendio: 0,25 milioni di euro

Permanenza: 20%