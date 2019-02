Sassuolo, Sensi: "Con De Zerbi rendo al massimo. Aggrediremo la Juve"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Stefano Sensi, centrocampista del Sassuolo, ha parlato a Sky Sport: "Lo scopo del mister è il divertimento perché poi viene tutto più facile. La zona in cui gioco è particolare, devi giocare d'anticipo. Quest'anno ho scoperto anche il tiro da fuori col gol contro la Fiorentina. Avere De Zerbi è una fortuna, grazie a lui sono riuscito a rendere al massimo. Io come Verratti? Anche dopo Cesena mi hanno sempre accostato a lui. Ci ho giocato in Nazionale e penso che sia un grande campione. Abbiamo alcune caratteristiche simili ma il modo di giocare è diverso. La Juve? Sono una squadra di grandi campioni. La nostra mentalità sarà quella di aggredirli forte e concedere il meno possibile".