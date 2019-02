Sassuolo, Sensi: "Juve? Se vinciamo porto fuori a cena tutta la squadra"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'edizione odierna de La Gazzetta di Modena riporta alcune dichiarazioni di Stefano Sensi che si appresta col suo Sassuolo ad affrontare la Juventus in campionato. Queste alcune battute: "Quando Cristiano Ronaldo è arrivato al Real, io avevo 12 anni. Guardavo il Madrid solamente per lui, come il Barcellona per Messi, ma il portoghese è il mio giocatore preferito. Mi ricordo bene i doppi passi che ho subito da parte sua a Torino nella gara d’andata. È un giocatore molto difficile da marcare perché ha tutto. Quel giorno si è avverato un sogno che avevo da bambino e il mattino seguente non mi sembrava vero di aver marcato Cristiano Ronaldo. La Juventus sarà molto arrabbiata per i risultati precedenti e giocherà con il coltello tra i denti, ma noi scenderemo in campo con l’idea di fare la partita e vincere. Se dovessimo conquistare i tre punti porterei fuori a cena tutta la squadra. Devo molto alla Juventus, perché mi ha prelevato dall’Espanyol che ero molto giovane, però ora sono contento al Sassuolo".