Sassuolo, Sensi offerto da Riso a Inter e Milan: tiepida risposta

Fresco di prima convocazione in Nazionale arrivata in questi giorni, Stefano Sensi, centrocampista del Sassuolo, potrebbe diventare un nome caldo in prospettiva mercato per i mesi a venire. E in questa direzione, secondo quanto appurato da FcInterNews.it, si sta muovendo il suo agente Beppe Riso, che ha già bussato alle porte di Inter e Milan offrendo ad entrambe il giocatore classe '95, cresciuto nel vivaio del Cesena. Per il momento, però, sia Piero Ausilio che Leonardo sembrano piuttosto tiepidi di fronte a questa prospettiva, magari cercando di valutare più ad ampio raggio il rendimento del giocatore visto che una sola chiamata in Nazionale non significa poter valere un top club.