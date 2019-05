© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Stefano Sensi ha presentato la sfida tra Torino e Sassuolo ai microfoni di DAZN: "Sicuramente potevamo fare qualcosa in più, l'obiettivo è finire nella parte sinistra della classifica, quindi al decimo posto. Già da oggi dovremo fare una grande prestazione per far sì che succeda".