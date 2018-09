Gary Cahill ha deciso: vuole lasciare il Chelsea. Il giocatore avrebbe già comunicato la sua decisione a Maurizio Sarri e alla dirigenza dei Blues, dopo essere rimasto fuori per tutte le gare stagionali dei londinesi. Secondo il Mail, ci sarebbero Everton, Newcastle e Watford sul...

Chelsea, Cahill fuori dai progetti di Sarri. Il difensore vuole andare via

Le ultime su Chievo-Udinese: possibile sfida polacca in attacco dal 1'

Le ultime su Milan-Atalanta: Gattuso coi titolari. Rebus Gomez per Gasp

Empoli, è fatta per il rinnovo di Krunic fino al 2022

Spal, Semplici: "Non mi aspettavo i 9 punti. Fiorentina esame importante"

Sassuolo, Sensi: "Stasera non c'è CR7 ma l'Empoli ha buoni giocatori"

Empoli, Terracciano: "Per noi sarà un banco di prova importante"

Empoli, Corsi: "Non ci possiamo accontentare dei complimenti"

TOP NEWS Ore 20 - Thiago Silva può tornare in Italia. Lautaro recupera

Criscito: "Bellissimo rapporto con Mancini. L'Italia può far bene"

Sampdoria, Giampaolo: "Quagliarella importante per il calcio italiano"

Cuadrado: "Alla Juventus non si molla mai. Siamo pieni di campioni"

Stasera si affronteranno due squadre che cercano sempre di costruire gioco. "L'Empoli gioca molto bene, crede nel bel gioco come noi. Sarà una partita difficile però ci siamo allenati anche per affrontare squadre di questo tipo".

Il centrocampista del Sassuolo Stefano Sensi ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro l'Empoli: "Mentalmente è una partita molto più difficile della Juve. Non c'è Ronado ma l'Empoli ha buonissimi giocatori".

