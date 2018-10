Sassuolo, Sensi: "Testa al Chievo. Saranno arrabbiati"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Stefano Sensi, centrocampista del Sassuolo, ha parlato al termine del pareggio contro il Bologna: "C'è rammarico per il pareggio finale. Abbiamo avuto il predominio del campo. Sapevamo che loro sono bravi sui calci da fermo e contro di noi lo hanno dimostrato ancora. Paghiamo delle nostre disattenzioni. Ci manca la cattiveria di fare gol e la voglia di dominare l'avversario. Con la disposizione a due in mediana abbiamo un uomo in meno, ma non mi pare che sia andata male. Obiettivi? E' presto per guardare la classifica. Prima di tutto dovevamo fare una buona prestazione ed è quello che abbiamo fatto. La prossima gara contro il Chievo? Sarà tosta. Il loro campo è sempre difficile, poi hanno anche un nuovo allenatore. Saranno arrabbiati e vorranno fare bene al Bentegodi".