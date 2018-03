Sassuolo, Sensi: "Vittoria che ci dà respiro. Dobbiamo crederci"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista del Sassuolo Stefano Sensi, autore del gol vittoria oggi contro l'Udinese, ha parlato così a Sky Sport: "Questa vittoria ci dà un po' di respiro. Abbiamo fatto una settimana di lavoro importante e ci abbiamo creduto fino alla fine, io in primis in occasione del gol. Salvezza? E' un'annata particolare, dobbiamo lavorare bene e dare il massimo in ogni incontro. E' vero che negli anni passati eravamo in un'altra posizione in classifica, ma non importa. Difficoltà? Sono stati tre mesi complicati, ma la società ci ha dato quel qualcosa in più e la squadra ha sempre lavorato duro. Io credo che l'importante sia continuare a crederci. Dobbiamo proseguire con questo spirito".