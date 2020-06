Sassuolo, settimana chiave per il futuro di De Zerbi: Fiorentina in pressing

Secondo quanto riportato da SassuoloNews.net quella appena cominciata è la settimana della verità per il futuro di Roberto De Zerbi sulla panchina del Sassuolo. La Fiorentina è in forte pressing ma ci sono anche altri club interessati all'allenatore neroverde che non ha ancora sciolto le riserve verso la prossima stagione. Il tecnico incontrerà il dg Carnevali per parlare anche del rinnovo di contratto che metterebbe fine a tutte le voci intorno a un possibile addio a fine stagione.