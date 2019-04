Sassuolo, sfida social al Borussia Dortmund: "Chi arriva per primo a 19?"

Chi si aggiudicherà la corsa al maggior numero di marcatori in stagione? Attualmente Sassuolo e Borussia Dortmund detengono il primato, con 18 calciatori in gol durante l'annata (limitandosi ai principali campionati europei). Se la prossima domanda è chi potrebbe aiutare i neroverdi a superare i gialloneri in questa particolarissima corsa, ecco la risposta: all'appello, tra i giocatori a disposizione di De Zerbi, rimangono ancora a quota zero gol Scamacca, Odgaard, Bourabia, Magnani, Lemos e i portieri.

.@BVB | @BlackYellow, the challenge is on!!! Who will be the first to have 19 different scorers?!? 😏😎😏 #ForzaSasol 💪🖤💚 https://t.co/ovv7VKEytJ

— U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) April 10, 2019