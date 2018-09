Sassuolo-show al Mapei: Boateng, Ferrari e DiFra jr stendono l'Empoli 3-1

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Terzo successo in questo campionato per il Sassuolo, che si impone 3-1 sull'Empoli nell'anticipo della quinta giornata di Serie A.

Eppure, erano stati gli azzurri a rompere l'equilibrio del match dopo appena 18 secondi dal fischio d'inizio. Errore di Sensi in mezzo al campo e ripartenza micidiale dei toscani con rete del solito 'Ciccio' Caputo. Uno svantaggio a sorpresa che non ha però destabilizzato la squadra di De Zerbi, brava a riorganizzarsi e trovare subito il pareggio con un diagonale di Boateng su assist di Di Francesco al 13'. L'Empoli non molla e ci prova con Zajc in chiusura di frazione, ma a inizio ripresa è ancora il Sassuolo a esultare dinanzi ai propri tifosi. C'è sempre lo zampino di Di Francesco, che spizza di testa un calcio d'angolo dalla destra di Sensi per il 2-1 di Ferrari sotto misura al 57'.

Partita chiusa? Nient'affatto, perché l'Empoli è vivo e lotta su ogni pallone, ma l'ingenuità di Zajc rende la rimonta azzurra praticamente impossibile: il trequartista sloveno si fa infatti ammonire per la seconda volta al 70' commettendo una simulazione in area di rigore. Un cartellino rosso che spiana la strada alle offensive dei neroverdi, che chiudono il match sul 3-1 all'85' con un delizioso colpo di tacco del man of the match, Federico Di Francesco, ben servito da Lirola. Dieci punti in cinque partite per il Sassuolo (attualmente secondo in classifica), quattro per la compagine di Andreazzoli (diciassettesima).