Sassuolo si aggrappa a Consigli, il para-rigori. Meglio solo Handanovic

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nonostante la sconfitta e una prestazione non all'altezza, il Sassuolo può trovare un motivo per sorridere: Andrea Consigli si sta dimostrando una certezza fra i pali e solamente una clamorosa autorete lo ha superato in una notte dove ha parato tutto, compreso un calcio di rigore per giunta trattenuto.

Ciò che impressiona è il numero di conclusioni dal dischetto neutralizzate: 23 su 67, quasi uno su tre. L'anno scorso furono 4, in meno di 40 giorni. Questo è il primo del 2019/20 dopo non essere riuscito a neutralizzare la conclusione di Quagliarella lo scorso 1° settembre. Tra i portieri in attività e considerando solamente la Serie A Consigli è al terzo posto con 20 parate su 56 conclusioni, dietro Buffon con 21 (ma su 70 conclusioni e con una media quindi inferiore) e Handanovic che ne ha neutralizzati 29 (su 75).

A 32 anni è sempre più un punto fermo della squadra, della quale difende i pali per la sesta stagione consecutiva. Una carriera nella quale è mancato solo l'esordio in Nazionale. L'azzurro, vestito nelle varie selezioni giovanili, a livello senior è stato solamente sfiorato, con una panchina nel 2012 in un'amichevole contro l'Inghilterra. Chissà che con qualche altro rigore Roberto Mancini non lo prenda in considerazione. Del resto la carriera dei portieri è più lunga rispetto a quella dei giocatori di movimento.