© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ciccio Caputo si avvicina al Sassuolo. Come riportato da Sky infatti, oggi c'è stato un incontro tra la società neroverde e l'Empoli, club proprietario del cartellino dell'attaccante. Al vertice ha partecipato anche lo stesso Caputo e l'incontro è stato utile per trovare l'intesa con il giocatore. Restano in ballo le contropartite che il Sassuolo dovrebbe girare ai toscani: Ettore Gliozzi e Davide Frattesi. Il primo preferirebbe un'altra destinazione, il secondo ancora non è convinto della destinazione.