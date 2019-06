© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Sassuolo lavora per la sostituzione di Stefano Sensi, destinato a indossare la maglia dell'Inter. Stando alle indiscrezioni raccolte da ViaEmilaNews.com, il club neroverde avrebbe individuato il nome del possibile sostituto in Alexandru Cicaldau dell'Universitatea Craiova, uno dei giocatori della Romania Under 21 di Mirel Radoi rivelazione dell'Europeo italiano, paragonato per caratteristiche a Marco Verratti.