Sassuolo, sirene dalla Spagna: l'Atletico Madrid sfida la Juventus per Manuel Locatelli

Non solo la Juventus, anche l'Atletico Madrid ha messo gli occhi su Manuel Locatelli. Il Sassuolo cercherà di resistere alle tentazioni per tentare, insieme all'ex Milan e a mister De Zerbi, di dare l'assalto alla qualificazione in Europa, ma le sirene di mercato non sono poche e, soprattutto, sono molto importanti. La grande crescita del centrocampista neroverde, come sottolinea stamane Tuttosport, non può d'altronde passare inosservata.