Sassuolo-SPAL 1-0 al 45', neroverdi meritatamente avanti con Peluso

Il Sassuolo chiude in vantaggio il primo tempo della gara di campionato contro la SPAL (25° turno). Al Mapei la decide finora una grande girata al volo di Federico Peluso, che ha meritatamente portato avanti i neroverdi al termine di una frazione davvero poco emozionante.

PRIMA OCCASIONE DOPO 30 MINUTI - Parte meglio la squadra di casa, che sfrutta la velocità di Boga e Djuricic per provare a far male alla SPAL. Gli estensi però si difendono bene e, almeno fino al 30', non corrono grossi pericoli. Per vedere la prima occasione da rete bisogna aspettare così addirittura il 31', quando proprio Boga cerca gloria con un bel rasoterra da fuori dopo un'ottima iniziativa personale: palla di poco a lato.

GOL ANNULLATO A DEMIRAL - Cresce il Sassuolo, che un minuto più tardi troverebbe il vantaggio grazie all'esordiente Demiral. Il condizionale è però d'obbligo, visto che il signor Maresca annulla subito la marcatura per un fallo di braccio del difensore turco, che era stato bravo a battere Gomis sugli sviluppi di un corner. La risposta della SPAL tarda ad arrivare, con Floccari e Petagna che non impensieriscono l'attenta retroguardia di De Zerbi, e i minuti del primo tempo scorrono via veloci.

PELUSO IN VERSIONE BOMBER - Il tanto atteso gol dell'1-0 arriva comunque in chiusura di frazione grazie a una bella girata al volo di Federico Peluso, al suo primo centro stagionale. L'ex difensore della Juventus è abile infatti a sfruttare una punizione dalla sinistra di Sensi per battere Gomis con un colpo da attaccante di razza al 43'. Squadre, dunque, a riposo coi neroverdi meritatamente avanti di un gol.