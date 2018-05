Sassuolo, Sprocati e Mandragora primi obiettivi per rinforzare la rosa

A Sassuolo si prepara una vera e propria rivoluzione, nella rosa e non solo. Come riporta Tuttosport, infatti, il rebus in panchina è il primo nodo da risolvere per la dirigenza neroverde. Beppe Iachini, nonostante la salvezza conquistata, non convince e non verrà riconfermato. Il primo nome è quello di Cesare Prandelli, ma piacciono anche Leonardo Semplici, Rolando Maran e Roberto De Zerbi. Per quanto riguarda il mercato, invece, in uscita ci sono i richiestissimi Matteo Politano, Domenico Berardi, Alfred Duncan e Gian Marco Ferrari, che la Samp probabilmente non riscatterà. Mattia Sprocati e Rolando Mandragora potrebbero essere i primi rinforzi.