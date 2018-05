Sassuolo, Squinzi: "Parlerò con Iachini. Deluso da Babacar"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il patron del Sassuolo Giorgio Squinzi ha parlato alla Gazzetta dello Sport trattando i temi dell'attualità neroverde: "Non mi aspettavo di faticare così tanto, ma abbiamo pagato il vuoto lasciato da Di Francesco. Iachini? E' bravo ma dobbiamo parlare del futuro. Il suo gioco non sembra adatto alle caratteristiche di Politano e Berardi. Col 3-5-2 si pestano i piedi, meglio il 4-3-3 anche se devo dire che è mancato il centravanti: Babacar mi ha deluso", l'ammissione del numero uno neroverde. Quindi il mercato: "Politano-Inter? Non so, credo sia più per la Roma o il Napoli".