Sassuolo, Squinzi: "Più forti dell'anno scorso. Boateng l'uomo in più"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il patron del Sassuolo Giorgio Squinzi ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport: "La vittoria con l'Inter? Spalletti mi aveva detto che non avrei trovato spazio per un'altra targa. Come no. Sassuolo secondo per errore? Nessun errore, siamo noi l'anti Juve. Scherzo ovviamente. De Zerbi come Di Francesco? E' presto per dirlo ma il suo calcio mi piace molto. Iachini? Gli dobbiamo molto, doveva salvarci e l'ha fatto. Sassuolo più forte di un anno fa? Sicuramente anche se mi dispiace che sia una squadra con pochi italiani. Cosa non ha funzionato per ora? La difesa, per il momento non molto affidabile. Berardi in Nazionale? Se lo merita. Ventura sbagliava a non considerarlo. Boateng? E' un fenomeno, può essere l'uomo in più".