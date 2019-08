© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Claud Adjapong potrebbe lasciare il Sassuolo in questa finestra di mercato. Come riportato da La Gazzetta dello Sport il giocatore piace all'Hellas Verona, ma nelle ultime ore anche l'Empoli sta pensando ad un rinforzo di lusso per la serie B. Il terzino classe 1998 potrebbe essere ceduto in prestito ai toscani per poter trovare più continuità.