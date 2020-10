Sassuolo su Maxime Lopez del Marsiglia. Carnevali conferma: "Ci stiamo provando in queste ore"

"Maxime Lopez? Non è facile, stiamo cercando di definire l'operazione in queste ore per andare a concludere al meglio la campagna acquisti". Parla così Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ai microfoni di Sky in merito alle operazioni di mercato del club neroverde, in particolare sul centrocampista classe 1997 di proprietà dell’Olympique Marsiglia: "Speriamo di riuscire a completare la rosa per De Zerbi, mantenendo così la nostra idea: trattenere i più forti e inserire giocatori qualità".