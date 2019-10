Sassuolo, sul ponte sventola bandiera Berardi. Ora sfida verità a Verona

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il matrimonio tra Domenico Berardi e il Sassuolo prosegue e questo è un bel messaggio che parte da Sassuolo e arriva in tutta Italia, in tempi in cui le bandiere non esistono più. L'attaccante classe 1994, prodotto del settore giovanile neroverde, prosegue la sua storia d'amore tutta neroverde. Ieri l'ufficialità del rinnovo fino al 2024 con il Sassuolo. Mimmo è il miglior marcatore nella storia del Sassuolo con 80 gol complessivi e viaggia anche verso le 250 presenze con la maglia del Sassuolo. L'attaccante sta vivendo un grande momento, uno dei migliori degli ultimi anni. Grande avvio di stagione con 6 gol all'attivo in 6 presenze (ha saltato la prima contro il Torino per squalifica e la gara con il Brescia è stata rinviata) e grandi prestazioni con tanti piccoli messaggi lanciati anche al c.t. della Nazionale Roberto Mancini che lo aveva convocato all'inizio della sua avventura.

Per il Sassuolo però è tempo di pensare al presente e alla prossima sfida di campionato contro l'Hellas Verona in programma venerdì sera. Neroverdi con soli 6 punti in classifica, frutto di 2 vittorie (e 5 sconfitte). L'ultimo ko è arrivato domenica scorsa in casa contro l'Inter. Altra sconfitta, contro un avversario sicuramente blasonato e difficile da affrontare per tutti ma, a differenza dei ko con Roma, Atalanta e Parma si è vista una reazione (contro i ducali l'1-0 del Parma è arrivato nel recupero, la prestazione però non è stata delle migliori). Proprio da quella reazione negli ultimi 20 minuti, una reazione che ha fatto vedere i sorci (nero)verdi ad Antonio Conte si deve ripartire venerdì sera al Bentegodi. La gara è di quelle importanti, da non fallire.

Il Verona ha 3 punti in più e ha iniziato molto bene la stagione, ha una delle migliori difese del campionato ma stenta in attacco. Al contrario, il Sassuolo ha una delle peggiori difese del campionato, basti pensare che ha incassato 12 gol solo nei primi tempi (record negativo) ma arriva abbastanza agevolmente al gol (non saranno tante le squadre capaci di realizzare 3 gol all'Inter). Uno scontro tra 'filosofie' quello tra Juric e De Zerbi venerdì, uno scontro da dentro o fuori per i neroverdi che devono vincere per dare una sterzata al proprio campionato e per allontanarsi dai bassifondi. Con un Berardi che avrà un motivo in più per far gol.