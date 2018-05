Sassuolo, sulla cessione di Politano si farà il mercato. Rebus Lemos

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto sul calciomercato del Sassuolo, che ruoterà attorno alla cessione di Matteo Politano. Il club neroverde intende incassare 30 milioni di euro dalla cessione dell'ala della Nazionale e reinvestire quella cifra sul mercato.

Tra i possibili riscatti, c'è da discutere del difensore Mauricio Lemos: il Sassuolo può acquistarlo a titolo definitivo dal Las Palmas per sette milioni di euro, ma gli emiliani vorrebbero trattenerlo per una cifra più bassa.