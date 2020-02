vedi letture

Sassuolo, Toljan: "Grato a De Zerbi. Proveremo a battere l'Atalanta"

Il laterale del Sassuolo, Jeremy Toljan, ha parlato al canale ufficiale del club neroverde. Queste le sue parole più importanti: "I miei primi 8 mesi in Italia sono stati belli. Mi trovo bene qui, sto migliorando calcisticamente. Sono mio agio, sto giocando tanto e questo è un bene per me e spero di continuare così".

Quanto è importante lavorare con un allenatore come De Zerbi?

"Il mister è davvero importante per me e penso che per tutti i giocatori sia fondamentale avere un allenatore che si fidi di te e ti aiuti, non soltanto durante la partita ma soprattutto in allenamento, quando ti ferma, parla con te e cerca di aiutarti a migliorare. Lui l'ha fatto con me e gliene sono grato".

Domenica c'è l'Atalanta: che gara ti aspetti?

"Contro l'Atalanta sarà una partita dura, l'abbiamo già affrontata e sappiamo cosa ci aspetta. A Bergamo troveremo una squadra forte e uno stadio pieno. Sarà una partita difficile, dobbiamo scendere in campo determinati. Noi prepareremo la partita per provare a vincere come sempre ma sappiamo che sarà una gara difficile".