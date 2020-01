Sassuolo-Torino, i voti ai tecnici. Bene De Zerbi, Mazzarri da cinque

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Sassuolo porta a casa i tre punti grazie ai suoi uomini migliori. Perché Boga e Berardi riescono a incidere su un match che può essere chiave nella rincorsa alla salvezza, con il più sette sul Lecce.

ROBERTO DE ZERBI 7 - È bravo a capire che, nonostante lo svantaggio, il suo Sassuolo stava facendo bene, cresceva e creava occasioni. Cambia solamente a venti dalla fine, quando Boga ha pareggiato e Berardi deve ancora sbloccarsi. Oramai il tridente è fatto, forse manca qualche circostanza in più per Caputo.

WALTER MAZZARRI 5 - Il suo Torino era in forma quasi splendida, ma non ha mai convinto. Nemmeno oggi, nonostante il vantaggio (casuale) e le tre occasioni successive, sicuramente più cercate. Toglie Verdi per 50 minuti, abbassando ulteriormente il baricentro e togliendo la spalla per Belotti che, così, risulta lontano e isolato.