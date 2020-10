Sassuolo-Torino, le formazioni ufficiali: tre novità per De Zerbi, Giampaolo rilancia Verdi

vedi letture

Il Sassuolo insegue il sogno: con una vittoria, i neroverdi sarebbero, almeno per una notte, primi in classifica. Di fronte c'è il Torino: reduce da tre sconfitte in altrettante partite, i granata cercano di scrollarsi di dosso un avvio a dir poco disastroso. Fischio d'inizio alle 20,45.

Roberto De Zerbi conferma Chiriches al centro della difesa e ripropone otto undicesimi della formazione che ha battuto il Bologna al Dall'Ara nell'ultima di campionato. Le novità sono Ayhan, schierato in posizione di terzino destro. A centrocampo esordio dal 1' per Maxime Lopez, preferito a Bourabia; titolare anche Raspadori, che rileva Traoré sulla trequarti. In attacco, ça va sans dire, c'è Caputo.

Marco Giampaolo regala due cambi rispetto alla sconfitta contro il Cagliari. In difesa va Bremer, al fianco di Lyanco e preferito a Nkolou. Confermato Lukic trequartista: in attacco con Belotti non c'è Bonazzoli ma Verdi.

Ecco le formazioni ufficiali di Sassuolo-Torino.

Sassuolo (4-3-1-2): Consigli; Ayhan, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Lopez; Berardi, Raspadori, Djuricic; Caputo. Allenatore: De Zerbi.

Torino (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Bremer, Lyanco, Rodriguez; Meite, Rincon, Linetty; Lukic; Verdi, Belotti. Allenatore: Giampaolo.