Sassuolo, Traore: "De Zerbi ci stimola. Obiettivi? Stare più in alto possibile"

Ai microfoni di Sky, il centrocampista del Sassuolo Hamed Traore ha parlato dopo il successo dei neroverdi sulla Sampdoria: "Il mister stimola tutti i ragazzi, chiede sempre di più, urla, ti fa tirare fuori quello che hai dentro, lui è così e non cambierà. Siamo una squadra unita, compatta, dove ognuno aiuta l'altro. Ormai ci conosciamo, sappiamo quali sono i movimenti, li proviamo tutti i giorni in allenamento e in partita è più facile. Obiettivi? Noi dobbiamo arrivare il più lontano possibile, fare un grande campionato e toglierci delle grandi soddisfazioni. Io sono contento. Per il ruolo mi sono dovuto abituare, prima facevo la mezzala, poi il trequartista e l'esterno, sto cercando di caire".