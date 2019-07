Fonte: Dal nostro inviato Giovanni Parrotto

© foto di Luigi Gasia/TuttoNocerina.com

Doppio arrivo dall'Empoli per il Sassuolo che, oltre a Caputo, ha ingaggiato anche Hamed Junior Traore. Queste le sue prime parole in neroverde:

"Ringrazio la società per la fiducia datami, sono felice di essere qua. Il Sassuolo è una società importante, con giocatori forti, arrivo qui per dare il mio contributo, voglio allenarmi al massimo per fare il meglio per tutti: sono a disposizione del mister, deciderà poi lui come farmi giocare. La squadra gioca bene a calcio, palleggia molto e ha un bel gioco offensivo, è forte, e io sono felice di far parte del gruppo: mi hanno voluto fortemente, e anche questo mi ha fatto davvero molto piacere".