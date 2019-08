Sassuolo, Tripaldelli può fare da vice-Rogerio. Sala verso la Serie B

Il Sassuolo riflette sul futuro di Tripaldelli e Sala. I due giovani terzini mancini, entrambi del 1999, hanno preso parte al ritiro di Vipiteno con il club nero-verde ed entrambi sono scesi in campo nelle amichevoli. Il club neroverde dovrà prendere una decisione su loro due nel giro di pochi giorni e al momento, stando a quanto riferito da SassuoloNews.net, il favorito alla permanenza è Alessandro Tripaldelli. Il laterale scuola Juve è in vantaggio su Marco Sala per il ruolo di vice-Rogerio, con l'ex Inter che dovrebbe essere girato in prestito in Serie B.