Sassuolo, Trotta in uscita a gennaio: piace a Bologna e Chievo Verona

Raggiunto da TMW e RMC Sport a margine dell’International Combined Meeting svoltosi a Genova, Daniele Adani ha parlato del derby della Lanterna: "Occupa un posto elevato (in una ipotetica gerarchia dei derby più spettacolari, ndr), a parte che richiama molto il SuperClasico, visto...

Marcello Trotta lascerà il Sassuolo nel corso del prossimo mese di gennaio. L'attaccante non sta trovando spazio e ha già avviato i primi contatti con il Chievo Verona e il Bologna per trovare una nuova collocazione. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport .

