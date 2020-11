Sassuolo-Udinese 0-0, le pagelle: Boga sbatte su Becao, Caputo all'asciutto

Sassuolo-Udinese 0-0

Consigli 6 - Data l’assenza di botteghino, l’unico timore è che gli si chieda di pagare il biglietto.

Ayhan 6,5 - Più che terzino, è questo, il laterale di destra, il ruolo che gli sta bene. Attento, evita anche il rischio sonnolenza.

Marlon 6,5 - C’era chi lo attendeva con ansia, anche per il suo contributo alla manovra. Ferma senza difficoltà Okaka, per il resto c’è tempo. Buona la prima da titolare in questo campionato.

Ferrari 6 - Qualche sbavatura: più che Pussetto, dalla sua parte offende De Paul che è uno dei pochissimi giocatori intenzionati a dare un senso alla serata.

Berardi 6 - Merita la sufficienza per una semplice ragione. Il suo è l’unico tiro nello specchio di una partita soporifera. Più una telefonata che un tiro, ma almeno ci prova. E poi si rende anche protagonista di un bel gesto di fair play.

Locatelli 6 - Quando sbaglia si riscatta. Però sbaglia. Però è un giocatore superiore alla media. Però non si rende mai davvero protagonista. Non la sua miglior serata, ma l’insufficienza sarebbe eccessiva.

Lopez 6 - Genietto tascabile e peperino instancabile. Tocca una quantità industriale di palloni (chiude in tripla cifra) e svaria per tutto il campo. Giocherebbe una gran partita, se solo gli riuscisse di accendere una partita spenta. (Dal 90’+1 Obiang s.v.).

Rogerio 5,5 - Qui mezzo voto in meno ci può stare. Perché parte all’arrembaggio e poi però non riesce a sfondare.

Traoré 5,5 - Ci affidiamo a De Zerbi, che lo toglie dopo 45 minuti non brutti ma sicuramente sterili. Troppo poco. (Dal 46’ Muldur 6 - Non cambia la partita. Ma, insomma, fategliene una colpa se riuscite).

Boga 5 - Chissà quanto pesano ancora il ritardo di condizione e il lungo stop. Sta di fatto che il dribblomane efficace dello scorso campionato rimane nelle intenzioni. Non sfonda mai. (Dal 64’ Defrel 5,5 - Un pelino meglio. Ma niente di eclatante).

Caputo 5,5 - Non è colpa sua. I compgni, per qualche insondabile ragione, decidono che servire il proprio goleador non sia una buona idea. Di conseguenza, non la vede e non si vede. (Dal 77’ Raspadori s.v. ).

De Zerbi 5 - Sbatte ancora contro le sue bestie nere, l’Udinese e Gotti. Il suo gioco, spesso frizzante, è imballato con troppa facilità dai bianconeri. Stasera resta a secco, sotto ogni punto di vista. E non riesce a cambiare l’andamento di una gara che poteva regalargli il primato.

Musso 6 - Qualche ansia in avvio, poi ordina pop corn e bibite per assistere a uno dei film più noiosi mai trasmessi.

Becao 7 - Voto alto, se considerata la partita. Però annulla Boga, che sulla carta era un pericolo col cerchio rosso. Totem di Gotti, non lo delude.

Nuytinck 6,5 - Torna al centro della difesa e il tempo non è passato. Un giallo evitabile e preso troppo presto, poi conduce la barca in porto senza scuoiare.

Samir 6,5 - Berardi si vede a tratti, lui non lo soffre più di tanto. Aiuta i compagni, sarebbe prezioso anche in manovra.

Stryger Larsen 6- Quinto di difesa come l’olandese più sotto. Tiene la posizione tentando qualche sporadica scampagnata offensiva.

De Paul 6,5 - È il centrocampo dell’Udinese. Ma anche la difesa e l’attacco. Fa tutto lui, senza svegliare una partita che delle sue invenzioni avrebbe avuto bisogno.

Arslan 6,5 - Esce con una benda e qualche altra ammaccatura qui e lì. Gara intelligente: non eccelsa, ma solida.

Pereyra 5,5 - Si vede poco, s’allarga spesso, contiene Berardi e poi Muldur senza patemi. Qualcosa in più, poteva anche offrirla, palla al piede.

Zeegelaar 6,5 - Contiene una fascia potenzialmente molto pericolosa dal Sassuolo.

Pussetto 5 - Palloni? Ne arrivano col contagocce. Le sue rare folate sbattono sulla solida retroguardia emiliana. (Dal 65’ Deulofeu 5,5 - Deve ritrovare la condizione).

Okaka 5,5 - Fa a sportellate, e inevitabilmente vince perché sono il suo fonte. Ha poche occasioni per pungere e in quelle non incide. (Dall’85’ Lasagna s.v.).

Gotti 6,5 - Non vince, non segna, porta a casa un solo punto. Vista la differenza in classifica con i padroni di casa, però, è comunque un risultato positivo. Ingabbia De Zerbi, nel finale prova anche a vincerla senza però mai smarrire la santa paura di perderla. La squadra è con lui, superato questo scoglio c’è da dare la scossa.