Sassuolo-Udinese 0-0, Marino: "Faccio i complimenti alla squadra, ho visto lo spirito giusto"

Al termine dello 0-0 andato in scena al Mapei Stadium con il Sassuolo, il Direttore dell'Area Tecnica Pierpaolo Marino ha parlato ai microfoni di Udinese Tv: "Io faccio i complimenti alla squadra perché oggi hanno messo in mostra sia le proprie doti tecniche che quelle caratteriali, e questo è soprattutto quello che ci può servire per una buona continuazione del campionato. Sicuramente dobbiamo concentrarci nel far crescere la squadra, stiamo recuperando giocatori importanti come Nuytinck, che oggi ha giocato molto bene, e abbiamo visto la crescita di alcuni giocatori che non erano disponibili da inizio campionato. Anche Zeegelaar era alla sua prima partita completa e Arslan oggi ha giocato una partita di grande grinta, con il cuore. Spero che ora ci sia la giusta determinazione insieme alla qualità per poter raggiungere un equilibrio vincente".