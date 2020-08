Sassuolo-Udinese, le formazioni ufficiali: De Zerbi non cambia. Fofana resta fuori

vedi letture

Roberto De Zerbi non fa sconti e per blindare l'ottavo posto ripropone per 10/11 il Sassuolo che ha battuto 5-0 il Genoa. L'unico cambio riguarda la difesa, con Peluso al posto di Marlon.

In casa Udinese il tecnico Gotti propone invece qualche cambio, fermo restando il 3-5-2. In difesa out Becao, mentre a centrocampo spicca l'assenza di Seko Fofana con Sema dirottato nel ruolo di interno e Zeegelaar sulla corsia mancina. Davanti con Lasagna c'è Okaka.

Queste le formazioni ufficiali del match:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Ferrari, Peluso, Rogerio; Bourabia, Locatelli; Berardi, Djuricic, Traore; Caputo

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Walace, Sema, Zeegelaar; Okaka, Lasagna