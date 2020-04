Sassuolo, verso la ripresa: centro sportivo ok, si tratta per l'hotel

Il campionato di Serie A aprirà nuovamente i battenti? Regna l'incertezza più totale. Il Sassuolo, come dichiarato apertamente dall'amministratore delegato Giovanni Carnevali, è tra le società che vorrebbe tornare a giocare: "La nostra idea rimane quella che, se ci sono le condizioni di poterlo fare in sicurezza, la stagione va terminata - ha detto Carnevali a TMW Radio nella sua ultima uscita pubblica - Poi è chiaro che ci rimettiamo alle decisioni che prenderà la commissione scientifica". Al momento il ministro Spadafora continua ad allontanare le possibilità di ripresa ma il Sassuolo, come tutte le società, si sta preparando per affrontare al meglio l'eventuale ritorno agli allenamenti.

Il Mapei Football Center, il nuovo centro sportivo della formazione neroverde inaugurato lo scorso giugno, può contare su 6 campi e otto diversi spogliatoi a disposizione, compresi quelli abitualmente dedicati al settore giovanile. Gli ambienti, chiaramente, verranno sanificati e la società è già a lavoro su questo fronte. Neroverdi a lavoro anche per individuare un hotel che sia in grado di ospitare la squadra per l'eventuale maxi-ritiro. La foresteria non è stata ancora allestita (la società stava già pensando, prima di questa crisi, di acquisire la struttura confinante con il centro sportivo). Di fianco al centro sportivo infatti è presente l'Hotel Ca'Marta, utilizzato dal club per i pasti dei giocatori ma l'albergo non possiede le camere necessarie per giocatori e staff.

Diverse le strutture prese in considerazione dal club neroverde poiché il club pensa a una struttura all inclusive. Si pensa all'Hotel Due Pini di Corlo di Formigine, il Sassuolo si serve della struttura da anni (ad esempio, i raduni estivi, abitualmente, avvengono proprio in quella struttura). La struttura è situata a pochi km dal centro sportivo e potrebbe fare al caso del club neroverde. Sono diverse le opzioni prese in considerazioni. Il club è lavoro per trovare la soluzione migliore per la messa in sicurezza dei suoi tesserati e dipendenti.