© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Adesso il Sassuolo pensa alle uscite. Come riporta Tuttosport, Pol Lirola piace sempre alla Fiorentina, tant'è che la prossima settimana si annuncia decisiva per l'affare con gli emiliani. Ieri la dirigenza neroverde ha, infatti, parlato di "situazione in evoluzione".