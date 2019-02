Savicevic: "Spero di rivedere il Milan in Champions. No alla Superlega"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dejan Savicevic parla a Sky Sport 24 dal Congresso della UEFA a Roma. "Ceferin ha dimostrato di poter guidare bene la Federazione, i numeri lo dimostrano. La rottura tra UEFA e FIFA? Non parlate di rottura, penso che nei prossimi giorni e mesi si sistemeranno le cose. Infantino è stato vent'anni o quasi nella UEFA, si troverà sicuramente d'accordo. Il Milan? Sta andando bene, spero riesca a tornare in Champions League. Piatek? Ha dimostrato subito di saper segnare, anche al Genoa e per fortuna di noi milanisti anche al Milan. Gli auguro di continuare a far bene, come ha detto Leonardo deve guadagnarsi la 9 e che da giugno possa portarla sulle spalle. Il 'miracolo' di Gattuso? Sta facendo un buon lavoro, ha meriti senza dubbio: gli auguro di andare ancora avanti così, col Milan, di fare bene. La Superlega? Spero di no, la Champions ha un buon formato. Poi dopo due anni non sarebbe più interessante come adesso".