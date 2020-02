Sbandata generale nel Torino, Belotti mai pericoloso. I voti di TMW

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Lecce-Torino 4-0 (11’ Deiola, 20’ Barak, 64’ Falco, 79’ Lapadula)

Sirigu 6,5 - Il Torino incassa 3 gol, ma senza il suo portiere potevano essere ben di più. Questo basta a sintetizzare la serataccia degli uomini di Mazzarri.

Djidji 4,5 - Nell'ora scarsa di gioco in cui resta in campo si rende protagonista anche di alcune chiusure interessanti. Ma l'errore in disimpegno che permette al Lecce di segnare il 2-0 ha un peso specifico decisamente importante sul risultato finale. Poche le sue certezze di serata (dal 58' Edera 5,5 - Prova a dare brio all'attacco granata con qualche giocata, ma la squadra proprio non lo aiuta).

Nkoulou 5 - Il meno responsabile del reparto difensivo semplicemente perché non commette errori diretti sui gol. Ma la serataccia è anche sua.

Bremer 4,5 - Il fallo, inutile, che porta al rigore del 4-0 è una delle tante fotografie negative che il Torino porta a casa.

De Silvestri 5 - Non spinge con convinzione e non difende con attenzione. Donati stravince il duello diretto con lui.

Rincon 5,5 - Sostituito nella ripresa perché non al meglio, è uno dei meno negativi dei suoi (dal 70' Lyanco 5,5 - Entra in campo a partita quasi finita. Non ci mette granché del suo per cambiare l'inerzia).

Meite 5 - Impreciso, disattento, fuori dal gioco della squadra. Non riesce quasi mai a trovare la giocata giusta

Aina 5 - Il gol del 2-0 nasce da un suo disimpegno sbagliato. Sulla fascia sinistra ne azzecca ben poche contro Rispoli.

Verdi 5,5 - Una punizione alta da posizione favorevole e una bella giocata a centrocampo su Lapadula. Poi il guaio muscolare (dal 23' Millico 5 - Prova a mettere corsa e qualità, ma il risultato non è quello sperato con qualche erroraccio in appoggio di troppo).

Berenguer 5 - E' in campo ma quasi non lo si nota. Unica azione di spessore, nella ripresa quando salta un paio di avversari in bello stile. Poi nient'altro se non un timidissimo tentativo nel recupero, sul 4-0.

Belotti 5 - Il capitano granata lotta e combatte. Ma di palle giocabili, per l'ennesima volta in stagione, ne arrivano davvero poche. E lui non riesce a cambiare la dinamica della gara.