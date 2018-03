Sbocciare o sparire. Schick, a Bologna occasione importante

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Eusebio Di Francesco non si è sbilanciato in conferenza stampa, ma per Patrik Schick sembra essere arrivato il momento di una chance da titolare. La Roma si gioca nel giro di quattro giorni non solo la possibilità di guadagnare o perdere punti decisivi nella corsa alla prossima Champions, con gli scontri di Bologna e in casa contro la Fiorentina, ma anche e soprattutto di raggiungere una incredibile semifinale di questa Champions. Il ballottaggio tra il ceco, tornato galvanizzato dal weekend con la Repubblica Ceca, e il bosniaco, è già iniziato: dovrebbe riguardare solo le gare di campionato, ma in caso di prova estremamente convincente, non è escluso che possa guadagnare posizioni e minuti nelle idee di Di Francesco. Senza dimenticare che a marzo, l'ex Sampdoria è ancora a quota zero gol in campionato nonostante 13 presenze e oltre 500 minuti giocati.