Scadenza 2018 - Asamoah, rinnovo al 50%. Inter alla finestra

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Kwadwo Asamoah è una delle sorprese positive della stagione della Juventus. Partito a inizio anno come un comprimario è stato utilizzato molto da Massimiliano Allegri, visto anche lo scarso rendimento di Alex Sandro e per questo il suo futuro è ancora avvolto nel mistero, nonostante si potesse pensare che la sua avventura in bianconero potesse finire con la stagione in corso. Vero jolly da poter utilizzare in varie zone del campo il ghanese potrebbe tornare utile alla Vecchia Signora anche in futuro.

LA SITUAZIONE ATTUALE - Nei giorni scorsi il suo agente ha parlato della possibilità che il proprio assistito possa rinnovare con la Juventus, dando un 50%, ma nonostante questo ci sono alcuni club che restano alla finestra per capire se ci sarà la possibilità di poterlo prendere a parametro zero, come per esempio l'Inter che lo segue fin dallo scorso mercato di gennaio.

Nome: Kwadwo Asamoah

Età: 29

Squadra di appartenenza: Juventus

Club interessati: Inter, Napoli, seguito anche in Spagna e Francia