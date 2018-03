Scadenza 2018 - Balotelli, chissà che farà

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

La grande stagione di Mario Balotelli è sotto gli occhi di tutti. Tranne del ct Di Biagio, verrebbe da dire, ma i ventidue gol nell'annata con il Nizza, forse la migliore della sua carriera (certamente a livello realizzativo) lo pongono nuovamente sul banco del mercato, con una valutazione alta soprattutto per le commissioni del suo super agente, Mino Raiola.

LA SITUAZIONE ATTUALE - L'Inter probabilmente no, il Milan quasi certamente, mentre la Juventus? Perché la riflessione da fare è pure di carattere qualitativo: quale squadra può dare una dimensione internazionale a Balotelli, senza dover essere per forza il trascinatore a ogni punto della stagione? I bianconeri rappresenterebbero il punto più alto della sua carriera, sebbene abbia già giocato in quattro squadre tra le migliori del globo come Inter, Milan, City e Liverpool. Quello che non fu per Cassano potrebbe essere per Balotelli, anche se bisognerebbe capire come la pensa Marotta. Per il resto c'è la fila, ma anche l'essere riluttanti, come due stagioni fa, è comprensibile. Chissà se la Roma, cedendo Dzeko, non possa pensare alla scommessa.

Nome: Mario Balotelli Barwuah

Età: 27

Squadra di appartenenza: Nizza

Club interessati: Juventus, Milan, Inter, Roma, Napoli, Fiorentina, Sampdoria