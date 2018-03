Scadenza 2018 - Bernard, post Perisic 4x4 per l'Inter

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Venticinque milioni di euro. A vent'anni e cinque anni di contratto, Bernard aveva scelto di passare dal Brasile, esattamente dall'Atletico Mineiro, per finire nel Donbass, a Donetsk, prima della rivolta dell'Ucraina orientale. Nel 2013 l'ala sinistra approdava nelle file arancionere, un anno dopo scoppiava il conflitto con la Russia. Da lì in poi Bernard non è più stato convocato nel Brasile, anche se nelle ultime settimane, grazie alle ottime prestazioni con lo Shakhtar, potrebbe rientrare nelle scelte di Tite. Presente al Mineirazo, l'1-7 subito dalla Germania, Bernard è cresciuto a dismisura nell'ultimo anno, in coincidenza con una scadenza il 30 giugno 2018.

SITUAZIONE ATTUALE - La Juventus si è interessata, il Milan ha fatto un timido sondaggio, le società cinesi ci hanno provato con forza nello scorso mercato di gennaio. L'intenzione, dopo la scelta ucraina, è quella di riconquistare la nazionale e, più in generale, l'Europa. Bernard chiede un ingaggio comunque alto, da circa quattro milioni di euro per quattro anni, ma ha la possibilità di arrivare a parametro zero. Certo, toccherà riconoscere delle importanti commissioni ai suoi procuratori - e agli eventuali intermediari che si interesseranno all'operazione - comunque molto meno dei venticinque milioni spesi nel 2013 dallo Shahktar, una cifra profondamente diversa da quella di queste stagioni, con il mercato puntualmente al rialzo. I nerazzurri sembrano in pole assoluta, pronti a chiudere per un altro arrivo a parametro zero, per l'eventuale dopo Perisic. Può giocare anche da trequartista, eventualmente.

Nome: Bernard Anício Caldeira Duarte

Età: 25

Squadra di appartenenza: Shakhtar Donetsk

Club interessati: Inter, Milan, Juventus, Hebei Fortune, Jiangsu Suning, Palmeiras.