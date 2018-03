Scadenza 2018 - Emre Can: Juventus in pole, colpi di scena permettendo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Uno degli oggetti pregiati del prossimo mercato estivo sarà senza ombra di dubbio Emre Can, centrocampista tedesco classe 1994 in scadenza con il Liverpool il prossimo 30 giugno. Il giocatore è molto ambizioso e ha affermato di voler diventare uno dei migliori nel suo ruolo entro i prossimi tre anni, e proprio per questo motivo non vorrà sbagliare la sua scelta, anche se per il momento è molto concentrato sugli obiettivi da raggiungere in questa stagione con i Reds, impegnati nei quarti di finale di Champions League e nella lotta al secondo posto in Premier.

LA SITUAZIONE ATTUALE - La Juventus è in pole per il suo acquisto. I bianconeri, come rivelato anche dall'amministratore delegato bianconero Beppe Marotta, lo hanno messo in cima alla lista degli obiettivi di mercato per l'estate e proveranno a battere la concorrenza forti del principio di accordo raggiunto ormai da mesi con lo stesso Can. Ci sono però anche le altre big d'Europa su di lui e la Juve dovrà essere brava a non farsi scippare il tedesco da sotto il naso.

Nome: Emre Can

Età: 24

Squadra di appartenenza: Liverpool

Club interessati: Juventus, Bayern Monaco, Real Madrid